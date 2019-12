UEFA Başkanı Platini de Ermenistan maçı için gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl, Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasında yarın akşam Bursa Atatürk Stadı'nda yapılacak maça UEFA Başkanı Michael Platini'nin de geleceğini söyledi.

Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an çok ciddi bir şekilde maçın organizasyonun yapıldığını belirtti.

Sonucunun önemi kalmayan maça, her iki ülkenin cumhurbaşkanları, UEFA Başkanı Michael Platini, UEFA Birinci Başkanvekili Şenes Erzik, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın geleceğini anlatan Kızıl, ''Yani kısaca devletin ve sporun dünyadaki en önemli insanları burada olacak. Yarın akşam bu maç Bursa şehri için büyük bir sınav olacak. Bu nedenle ciddi bir çalışma yapıyoruz'' diye konuştu.

Kızıl, maç biletlerinin dağıtımının kimlik kontrolü yapılarak, vatandaşlık numarasıyla birlikte ''kontrollü'' olarak yapıldığını vurguladı.

Bunun UEFA ve FIFA finallerinde uygulanan prosedür olduğunun altını çizen Kızıl, şöyle devam etti:

''Tabii Sayın Cumhurbaşkanının kendi koruma düzeni var. Ermenistan Cumhurbaşkanının da ayrı koruma düzeni var. 400'e yakın yerli ve yabancı basın mensubu var. Bunların içinde 150'ye yakın siyasi yazar var. Çok değişik bir ortam. Her şey en üst düzeyde gidiyor. Burada biz tabii futbola futbol olarak bakıyoruz. Bizim Futbol Federasyonu olarak baktığımız şey, maçın sahadaki sonucu, centilmenlik. Bizi politikaya ilişkin bir şey ilgilendirmiyor. Ama organizasyon sahibi olduğumuz için tabii elimizden gelen bütün imkanı devletimizle paylaşarak, Türkiye'ye ve Bursa'ya yakışır bir işin sonlanmasını istiyoruz.''



-HAKAN ŞÜKÜR'E MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL



Levent Kızıl, Ermenistan maçı öncesi eski milli futbolculardan Hakan Şükür'e 100 kez milli formayı giydiği için ödül verileceğini de bildirdi.