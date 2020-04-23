UEFA Başkanı liglerin temmuz sonunda bitmesini istedi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, tüm Avrupa liglerinin Temmuz ayının sonunda bitmesini istediği belirtildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle son olarak 6 hafta önce maç oynanan ve süresiz ertelenen İngiltere Premier Lig'in Temmuz ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni Ağustos ayında oynatmayı planlayan başkan Aleksander Ceferin, Premier Lig için yapılan Temmuz ayı fikrini kabul etti. Ceferin'in diğer Avrupa liglerinin de Temmuz ayı sonunda bitmesini istediği belirtildi.

Kulüpler temastan korkuyor

Öte yandan kulüplerin burada ciddi bir korkusu da mevcut. Ceferin'le yapılan toplantılarda Koronavirüs tehlikesinin az da olsa devam etmesi halinde temas oyunu olan futbolun salgının tekrar yayılmasında pay sahibi olmasından korkulduğu yorumları yapıldı.

Bu korkuya rağmen Premier Lig yöneticileri ile UEFA arasında anlaşma neredeyse tamam gibi... UEFA da liglerin Temmuz ayında bitirilerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için zaman yaratılmasının avantaj olacağını düşünüyor.