UEFA Başkanı: Lig liderlerini şampiyon ilan edin tavsiyesini asla vermedik

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Avrupa'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin mevcut liderlerinin şampiyon ilan edileceği yönündeki haberleri yalanladı.



UEFA'nın telekonferans yöntemiyle 55 ülke federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği, futbolcular birliği FIFPro gibi örgütlerin katılımıyla yapılan toplantı sonrası EURO 2020, 2021 yazına ertelenmişti.

Avrupa'da Türkiye hariç diğer bütün liglerde maçlar ertelenmiş ve askıya alınmışken İngiltere ve İspanya kaynaklı bazı haberlerde liglerin tamamlanamayacağı ve mevcut anda lider konumda bulunan takımlara şampiyonluk kupasının verileceği belirtilmişti.

Ceferin: Hedefimiz liglerin sağlıklı şekilde bitirilmesi

UEFA Başkanı Ceferin, bu haberleri şu sözlerle yalanladı: "UEFA'nın ülke federasyonlarına ligleri bitirip mevcut liderleri şampiyon ilan etmeleri için tavsiye verdiği yönündeki yalan haberleri gördüm. Bu doğru değil. Bizim hedefimiz Haziran sonuna kadar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dahil üye ülkelerimizdeki bütün liglerin sağlıklı şekilde bitirilmesi. Aksi yönde bir tavsiyemiz asla söz konusu olamaz."

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