UEFA Başkanı Ceferin'den PSG açıklaması: Bir ülke, futbolcuları satın alamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Paris Saint-Germain hakkında başlatılan FFP soruşturması hakkında "Bir ülke, futbolcuları satın alamaz" açıklamasını yaptı.

Neymar ve Kylian Mbappe transferleriyle beraber transfer piyasasını sallayan Ligue 1 ekibi PSG hakkında açılan Financial Fair-Play soruşturmasının yankıları sürüyor.

Eurosport'ta yer alan habere göre yaz transfer döneminin kapanmasının hemen ardından UEFA yaptığı açıklamayla Fransız ekibine transfer hareketleri sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Bir aydan kısa sürede 402 milyon euroluk iki transferin altına imza atan PSG'nin takibe alınması hakkında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kısa bir yorumda bulundu.

''Bir ülke futbolcuları satın alamaz''

Marca'ya konuşan Sloven futbol adamı, PSG'nin bu transferler için Katar'dan aldığı maddi desteğin FFP kurallarına uygunluğunun sorgulandığını belirterek, ''Bir ülke futbolcuları satın alamaz'' dedi.

Avrupa basınında çıkan iddialara göre, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın tanıtım fonundan sponsorluk adı altında yüklü miktarda gelir sağlayan PSG, Neymar transferindeki harcamaların büyük kısmını söz konusu kaynaktan kullandı.