UEFA Başkanı Ceferin: Futbol satılık değildir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu. FIFA'nın yayın haklarını bir fona satmasıyla ilgili konuşan Ceferin, "Futbol satılık değildir" dedi.

Küçük Avrupa ülkelerinin ulusal futbol liglerinin kalitesi noktasında sorunlar yaşadığına dikkati çeken Ceferin, "Ülkem Slovenya'da da aynı sorun var. Futbolcular çok erken yaşlarda ülkelerini terk ediyor" dedi.

Avrupa'daki kulüp turnuvaları ile ilgili reform hazırladıklarını ve bunu 2024'ten itibaren hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Ceferin, "Detay veremem. Teklife göre daha çok takım Avrupa turnuvalarında yer alacak. Bu, kulüpler için daha çok gelir demek" diye konuştu.

"UEFA, VAR kurallarının netleştirilmesi üzerinde çalışıyor"

FIFA'nın yayın haklarını bir fona satmasına UEFA'nın karşı olduğunu vurgulayan Ceferin, "Futbol satılık değildir. Eğer futbolu bir fona satarsanız artık futbolun gelişimi de olmaz" ifadesini kullandı.

Ceferin, hiçbir zaman Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına karşı çıkmadığını, sadece VAR'ın çok açık olmadığını düşündüğünü kaydederek, "Bunu FIFA Dünya Kupası'nda da gördük. UEFA, VAR kurallarının netleştirilmesi üzerinde çalışıyor. En geç gelecek sezon VAR'ı kullanmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslar Ligi çok ilgi çekici"

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ne de değinen Ceferin, "UEFA Uluslar Ligi beklediğimizden daha iyi sonuç verdi. İzleyici bakımından karşılaştırırsak, dostluk maçları ile Uluslar Ligi maçları arasında inanılmaz fark var. Herkes Uluslar Ligi'ni izliyor. Lig çok ilgi çekici. Mesela Almanlar bir alt lige düştü. Bu neredeyse inanılmaz. Harika bir turnuva ve daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Football Leaks belgelerindeki Avrupa'da bir Süper Lig kurulacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ceferin, "Böyle bir fikir bile yoktu. Ben burada olduğum sürece Süper Lig olmayacak" şeklinde görüş belirtti.