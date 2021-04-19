UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, milli takımlarına davet alamayacaklar

UEFA Başkanı Ceferin, "Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler, milli takımlarına davet alamayacaklar" açıklamasını yaptı.

Avrupa futbolunda kapalı bir lig olarak kurulan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayarak organizasyona zarar vereceği belirtilen Avrupa Süper Ligi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den açıklama geldi. Ceferin, bu lige katılan takımlarda forma giyen milli futbolcuların milli takımlarda forma giyemeyeceğini belirtti.

“Bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz” diyen Aleksander Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ceferin, "Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk ama öğrendik. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak" dedi.