UEFA Başkanı Ceferin: UEFA’nın Galatasaray, Rangers ve Celtic gibi takımlara ihtiyacı var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Montrö'de düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde Avrupa Süper Ligi hakkında konuştu. Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Montrö'de düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aleksander Ceferin, futbolda hayallerin canlı tutulması gerektiğinin altını çizgi ve "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.