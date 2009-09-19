UEFA: Baros Galatasaray'ı zafere taşıdı!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) resmi internet sitesinde, Galatasaray'ın Yunan takımı Panathinaikos'u daplasmanda yenmesini izleyicilerine “Baros, Cimbom'u zafere taşıdı” başlığıyla duyurdu.



UEFA, Galatasaray'ın dün akşam deplasmanda Panathinaikos'u 3-1 ile geçmesini resmi internet sitesinin ana sayfasından “Baros, Cimbom'u zafere taşıdı” başlığıyla okuyucularına iletti.



Sitede yer alan haberde, Galatasaray'ın, Atina deplasmanında aldığı galibiyete, kilit rollerdeki Brezilyalı yıldızı Elano ve Çek golcüsü Baros'un golleriyle ulaştığını belirtti.



Karşılaşmadan sonra uefa.com'a bir demeç veren Çek golcü Milan Baros da Yunanistan'a gelip galibiyet almanın kolay olmadığını söyleyerek, “Deplasmandaki ilk maçımızda iyi bir oyun sergiledik ve 3 puanı aldık. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu maçı kazanmayı daha çok istediğimize inanıyorum” dedi.



Baros, attıkları ilk golden sonra oyundaki kontrolü sağladıklarını ifade ederek, “Birçok pozisyonda gol şansı yakaladık. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuç olarak kazanmayı hak ettik” diye konuştu.



Kendisinin ve arkadaşlarının konsantrasyon kaybı yaşamaması gerektiğini bildiren Baros, “Bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık. Ancak, daha önümüzde 5 maç daha var, onlara odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatını çok heyecan verici bulduğunu kaydeden Baros, “Bu yıl oynanan yeni sistemde ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükseliyor. Umarım, bir üst tura yükselmek için yeterli puanı alır ve ilk ikide yer alarak, yolumuza devam ederiz” dedi.

