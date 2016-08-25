UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibi belli oldu

2015-2016 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale ile Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ronaldo, bu sezon 6. kez verilen ödülü 2013-2014 sezonunun ardından 2. defa kazanma başarısı gösterdi. Ödülü daha önce Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi (2) ile Andres Iniesta ve Bayern Münih'ten Fransız Franck Ribery kazanmıştı.

Kadınlarda ise yılın futbolcusu ödülüne, oylamada Amandine Henry ve Dzsenifer Marozsan'ı geride bırakan Norveçli Ada Hegerberg layık görüldü.