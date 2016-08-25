T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibi belli oldu

Ronaldo, Gareth Bale, ve Antoine Griezmann'ı geride bıraktı

25 Ağustos 2016 23:57

2015-2016 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale ile Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ronaldo, bu sezon 6. kez verilen ödülü 2013-2014 sezonunun ardından 2. defa kazanma başarısı gösterdi. Ödülü daha önce Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi (2) ile Andres Iniesta ve Bayern Münih'ten Fransız Franck Ribery kazanmıştı. 

Kadınlarda ise yılın futbolcusu ödülüne, oylamada Amandine Henry ve Dzsenifer Marozsan'ı geride bırakan Norveçli Ada Hegerberg layık görüldü. 

ETİKETLER

UEFA Avrupada Yılın En İyi FutbolcusuCristiano RonaldoReal MadridGareth BaleAntoine Griezmann

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24