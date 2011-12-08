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Spor

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son durum ANKARA (A.A)

08 Aralık 2011 03:27

-UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son durum ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, (A), (B), (C) ve (D) gruplarında 6'ncı ve son maçların ardından tur atlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Lig statüsüne göre gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Bayern Münih, Napoli, Inter, CSKA Moskova, Benfica, Basel, Real Madrid ve Lyon bir üst tura yükseldi. Grup üçüncülüğünü elde eden Manchester City, Trabzonspor, Manchester United ve Ajax takımları ise mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandılar. Gruplarını 4'üncü sırada tamamlayan takımlar ise elendi.

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