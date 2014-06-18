UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takım netleşti

Bursaspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen yazıda, Eskişehirspor ve Sivasspor'un cezalarının onanması durumunda kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı ifade edildi" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bursaspor Kulübü Başkanlığına, UEFA tarafından Federasyonumuza gönderilen 16.06.2014 tarihli yazıya istinaden, kulübümüz Bursaspor 2014-15 UEFA Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan itibaren katılacaktır. Ve 23 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimine kulübünüzden bir temsilcinin katılması uygun görülmüştür."

Yeşil beyazlı kulüp açıklaması, "Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi'ne katılması, Sivasspor ve Eskişehirspor kulüplerimizin CAS'a yaptığı başvuru sonucunda neticelendirilecektir. Kulübümüze başarılar diler, konuyu bilgilerinize sunarız” şeklinde noktalandı.