T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takım netleşti

Bursaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'un cezasının onanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağını açıkladı

18 Haziran 2014 10:22

Bursaspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen yazıda, Eskişehirspor ve Sivasspor'un cezalarının onanması durumunda kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı ifade edildi" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bursaspor Kulübü Başkanlığına, UEFA tarafından Federasyonumuza gönderilen 16.06.2014 tarihli yazıya istinaden, kulübümüz Bursaspor 2014-15 UEFA Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan itibaren katılacaktır. Ve 23 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimine kulübünüzden bir temsilcinin katılması uygun görülmüştür."

Yeşil beyazlı kulüp açıklaması, "Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi'ne katılması, Sivasspor ve Eskişehirspor kulüplerimizin CAS'a yaptığı başvuru sonucunda neticelendirilecektir. Kulübümüze başarılar diler, konuyu bilgilerinize sunarız” şeklinde noktalandı.

ETİKETLER

bursasporuefasivaseskişehircexa onamagidecek takım netleştikulüpfederasyonçağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24