UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında İspanyol takımları avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları tamamlandı. İngiliz takımı Liverpool’u ağırlayan Villarreal, karşılaşmadan son dakikada Adrian Lopez’in attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ukrayna’da oynanan diğer maçta ise Shakhtar Donetsk, İspanyol rakibi Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorlarla birlikte final için iki İspanyol ekibi Villarreal ve Sevilla UEFA Avrupa Ligi Finali için avantaj yakaladı.

Villerreal – Liverpool: 1-0

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçında Villarreal, Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90+1. dakikada Adrian Lopez attı.

Villarreal’in sahası El Madrigal’de oynanan karşılaşmada iki ekip de oyunu kontrol ederek maça başladı. Maçın hemen başında,

4. dakikada Joe Allen Liverpool adına bir pozisyon yakalarken, İngiliz oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşu kalecinin üzerine gitti. Bundan sonraki dakikalarda iki ekip de rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Kanatlardan ortalar ve dış şutlarla gol aranılırken bunlarda isabet yoktu. Maçın en heyecanlı anları ise son dakikaları oldu.

87. dakikada sarı denizaltıların golcüsü Cedric Bakambu ceza sahası yayında Mignolet ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağı ile plase vuran Bakambu’nun şutunu Mignolet kornere çok iyi çeldi. Bu kornerin dönüşü ise Liverpool’un maçtaki en etkili atağı oldu. Seken topu alan Alberto Moreno, hızını kullanarak etkili bir dripling ile Villarreal ceza sahasına kadar bomboş gitti fakat şutu farklı şekilde auta çıktı.

90+1’de ise ev sahibini sevindiren gol geldi. Villarreal’in sol kanadından gelişen atakta ceza sahasında topu çok iyi kontrol eden Denis Suarez, içerde demarke durumdaki Adrian Lopez’i gördü. Lopez’e boş kaleye karşı dokunmak kaldı: 1-0 Eşleşmede ikinci maç 5 Mayıs Perşembe günü Liverpool’un sahası Anfield Road’da oynanacak.

Shakhtar Donetsk – Sevilla: 2-2

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Sevilla 2-2 berabere kaldı.

Turnuvanın son iki sezonunun şampiyonu Sevilla, üst üste üçüncü finaline bir adım daha attı. Donetsk’te oynanan maçta öne geçmeyi başaran Sevilla, Shakhtar’ın 2 golüne 82’de yanıt verip İspanya’ya avantajlı bir skor ile dönmeyi başardı.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vitolo, kale sahasına kadar sürdüğü toptan sonra rakibini de çalımlayıp düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Shakhtar savunmasından Rakitskiy’nin orta sahadan derinlemesine pasında topu ceza sahası yayında kontrol eden Marlos, düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

35. dakikada Shaktar’ın yaptığı korner organizasyonunun ardından sol çizgiden Marlos’un yaptığı ortayı Stapanenko kafayla tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi.

Maçın skorunu belirleyen gol 82’de geldi. Vitolo’ya ceza sahasında yapılan faul sonrasında penaltı kazanan Sevilla’da Kevin Gameiro ağları sarstı: 2-2 Eşleşmede ikinci maç 5 Mayıs Perşembe günü Sevilla’nın sahası Sanchez Pizjuan’da oynanacak.