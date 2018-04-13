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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu 

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi

13 Nisan 2018 16:27

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde yarı final kuraları İsviçre\'nin Nyon kentinde çekildi. 
Fransız ekibi Marsilya, I Grubu\'nda da rakip olduğu Avusturya takımı Salzburg ile eşleşirken, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ise İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek. 
Avrupa Ligi\'nde yarı final karşılaşmaları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final maçı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde Fransa\'nın Lyon şehrindeki Park Olympique Lyonnais Stadyumu\'nda yapılacak. 
Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi\'nin yarı final ilk eşleşmesi Marsilya - Salzburg maçının galibi final maçında ev sahibi statüsüne de sahip olacak.

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