UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 10 takım bir üst tura yükseldi. Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu, bir üst tura yükselecek tüm takımlar bugün oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.

Tüm stat kaleye geçti; Dybala golünü attı

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)

Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)

Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)

Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)

Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)

Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)

Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)

Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)

Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)