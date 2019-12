-UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi (A), (B), (C), (G), (H) ve (I) Gruplarında tur atlayan takımlar belli oldu. Ligde son 6 grupta dün yapılan 6. ve son maçların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar tur atladı. Buna göre (A) Grubunda Manchester City ile Lech Poznan, (B) Grubunda Bayer Leverkusen ile Aris Salonika, (C) Grubunda Sporting ile Lille, (G) Grubunda Zenit St. Petersburg ile Anderlecht, (H) Grubunda VfB Stuttgart ile Young Boys, (I) Grubunda ise PSV Eindhoven ile Metalist Kharkiv tur atlayan takımlar oldular. Gruplarda son puan durumu ise şöyle oluştu: /* -(A) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN -------------------------------------------------- 1.Manchester City 6 3 2 1 11 6 11 2.Lech Poznan 6 3 2 1 11 8 11 3.Juventus 6 - 6 - 7 7 6 4.Salzburg 6 - 2 4 1 9 2 -(B) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN -------------------------------------------------- 1.Bayer Leverkusen 6 3 3 - 8 2 12 2.Aris Salonika 6 3 1 2 7 5 10 3.Atletico Madrid 6 2 2 2 9 7 8 4.Rosenborg Trondheim 6 1 - 5 3 13 3 -(C) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN -------------------------------------------------- 1.Sporting 6 4 - 2 14 6 12 2.Lille 6 2 2 2 8 6 8 3.Ghent 6 2 1 3 8 13 7 4.Levski Sofya 6 2 1 3 6 11 7 -(G) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN -------------------------------------------------- 1.Zenit St Petersburg 6 6 - - 18 6 18 2.Anderlecht 6 2 1 3 8 8 7 3.AEK Atina 6 2 1 3 9 13 7 4.Hajduk Split 6 1 - 5 5 13 3 -(H) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN ------------------------------------------------- 1.VfB Stuttgart 6 5 - 1 16 6 15 2.Young Boys 6 3 - 3 10 10 9 3.Getafe 6 2 1 3 4 8 7 4.OB Odense 6 1 1 4 8 14 4 -(I) GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y PUAN ------------------------------------------------- 1.PSV Eindhoven 6 4 2 - 10 3 14 2.Metalist Kharkiv 6 3 2 1 9 4 11 3.Sampdoria 6 1 2 3 4 7 5 4.Debrecen 6 1 - 5 4 13 3 */