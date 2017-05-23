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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

23 Mayıs 2017 19:30

UEFA Avrupa Ligi kupası finalinde Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın TSİ 21.45'te İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Manchester United'da Fildişi Sahilli Eric Bailly, Ajax'ta Hollandalı Nick Viergever, kart cezaları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, en önemli eksik olarak dikkati çekiyor. Manchester ekibinde Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ashley Young'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ajax'ta ise Daley Sinkgraven'in sakatlığı bulunuyor.

 

Ajax ile Manchester United 5. kez karşılaşacak

 

Manchester United ve Ajax, Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.

Taraflar, Avrupa'da oynadıkları maçlarda birbirlerine karşı ikişer kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Manchester United 5, Ajax 3 gol buldu.

 

Ajax'ın 10'uncu Avrupa kupası finali

 

Avrupa kupalarında Ajax, 10'uncu kez final oynayacak.

Ajax, geçmiş yıllarda çıktığı 9 finalin 6'sından galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1969'da çıkan Hollanda temsilcisi, Milan'a 4-1 kaybetti.

 

Manchester United, Avrupa'da 7'nci kez finalde

 

Manchester United, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünü kazanma başarısı gösterdi. İlk finaline çıktığı 1968'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991'deki UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da Barcelona'yı 2-1 geçerek kazandı.

 

İki ülke takımlarının 3. finali

 

İngiltere ve Hollanda temsilcileri, Avrupa kupalarında 3. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Daha önce UEFA Kupası'nda 2 kez finalde karşılaşan İngiltere ve Hollanda takımları, birer defa kupa sevinci yaşadı. O dönem iki maç üzerinden oynanan finallerde, 1974'te Feyenoord, Tottenham'ı (2-2, 2-0), 1981'de ise Ipswich Town, AZ Alkmaar'ı (3-0, 2-4) geçerek şampiyonluğa ulaştı.

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