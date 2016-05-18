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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Futbolda Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Sevilla ve İngiliz ekibi Liverpool bu akşam saat 21.45'te karşı karşıya gelecek

18 Mayıs 2016 20:49

7 sezondur UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın iki numaralı kupası, Sevilla ve Liverpool arasındaki karşılaşmadan sonra sahibini bulacak.

Finalde İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Sevilla takımları, TSİ 21.45'te İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakob-Park'ta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşma saat 21.45'ten itibaren TRT-1'den canlı olarak yayınlanacak.

 

Maçın hakemi İsveçli Jones Eriksoon

 

Liverpool Sevilla arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi, İsveç Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Matias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak.

Sevilla tarih yazmak istiyor

 

Daha önce 2006, 2007 ve 2014, 2015 yıllarında olmak üzere bu kupayı iki defa art arda müzesine götürmeyi başaran Sevilla, bu sezon da kazanması halinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçecek.

Liverpool ise finalde galip gelmesi halinde kupayı en çok kazanan takım unvanını Sevilla ile paylaşacak.

Eski adı UEFA Kupası, yeni adı UEFA Avrupa Ligi olan organizasyonda Sevilla beşinci, Liverpool ise dördüncü kez kupayı kazanmaya çalışacak.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Liverpool: Mignolet, Cylne, Lovren, Toure, Moreno, Emre Can, Milner, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge

Sevilla: Sergio Rico, Coke, Diego Gonzalez, Kolodziejczak, Escudero, Iborra, Cristoforo, Curro, Konoplyanka, Munoz, Llorente

 

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