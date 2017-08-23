T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Türkiye'nin bu turdaki tek temsilcisi Fenerbahçe, yarın Vardar'ı ağırlayacak

23 Ağustos 2017 14:33

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşında yarın 22 karşılaşma oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu rövanş maçları, yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon ekibi Vardar'ı yarın TSİ 20.30'da Ülker Stadı'nda konuk edecek.

Rövanş maçlarının ardından üst tura çıkacak 22 takımın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri, 25 Ağustos Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Play-off turunda rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen (Çekya): (1-3)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maritimo (Portekiz): (0-0)

20.00 Östersunds (İsveç) - PAOK (Yunanistan): (1-3)

20.00 Sheriff (Moldova) - Legia Varşova (Polonya): (1-1)

20.00 Zenit (Rusya) - Utrecht (Hollanda): (0-1)

20.00 Oleksandriya (Ukrayna) - BATE (Belarus): (1-1)

20.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Altach (Avusturya): (1-0)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Viitorul (Romanya): (3-1)

20.30 Süduva (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-2)

20.30 Fenerbahçe - Vardar (Makedonya): (0-2)

21.00 Videoton (Macaristan) - Partizan (Sırbistan): 0-0

21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (1-1)

21.00 Midtjylland (Danimarka) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): (2-3)

21.00 AEK (Yunanistan) - Club Brugge (Belçika): 0-0

21.45 Olympique Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya): 1-1

21.45 Rosenborg (Norveç) - Ajax (Hollanda) : (1-0)

21.45 Braga (Portekiz) - Hafnarfjördur (İzlanda): (2-1)

21.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (3-2)

21.45 Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya): (0-6)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Everton (İngiltere): (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya): (2-3)

22.05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek (Hırvatistan): (2-1)

ETİKETLER

UEFAAvrupa LigirövanşkarşılaşmalarFenerbahçeVardar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24