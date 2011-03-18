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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 16:30

-UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kuraya, Portekiz'den Porto, Benfica ve Braga, Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Twente, Rusya'dan Spartak Moskova ve İspanya'dan Villarreal katıldı. Kupada eşleşmeler şöyle oluştu:      ÇEYREK FİNAL: Porto - Spartak Moskova  Benfica - PSV Eindhoven Villarreal - Twente Braga - Dinamo Kiev YARI FİNAL: Braga - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile Benfica - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi Porto - Spartak Moskova eşleşmesinin galibi ile Villarreal - Twente eşleşmesinin galibi Çeyrek final ilk maçlarının 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmalarının 14 Nisan'da oynanacağı ligde, yarı final mücadeleleri 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta yapılacak.  UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de Lansdowne Road Stadı'nda oynanacak.

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