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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

23 Şubat 2017 14:35

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turunda 3-1 kazandığı karşılaşmanın avantajıyla İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı ağırlayacak Beşiktaş ve golsüz berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Osmanlıspor da bu akşam rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

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