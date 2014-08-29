UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü, işte Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri bugün saat 13.30'da belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çekilecek kuradan önce torbalar belli oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor yarınki kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Avrupa Ligi'nde torbalar şu şekilde oluştu:
1.Torba
Sevilla
Inter
Tottenham
PSV
Napoli
Dinamo Kiev
Villarreal
Fiorentina
Salzburg
Metalist Kharkiv
Lille
Kopenhag
2.Torba
Steaua Bükreş
Standart Liege
PAOK
Celtic
Beşiktaş
Wolfsburg
Club Brugge
Dnipro
Trabzonspor
Panathinaikos
Sparta Prag
Mönchengladbach
3.Torba
Everton
Young Boys
Dinamo Zagreb
FC Zürih
Estoril
Legia Varşova
Partizan
Torino
Feyenoord
Guingamp
Saint-Etienne
Rio Ave
4.Torba
Dinamo Moskova
Slovan Bratislava
Aalborg
Krasnodar
Rijeka
Lokeren
Asteras Tripolis
Apollon L.
Karabağ
Helsinki
Astra Giurgiu
Dinamo Minsk