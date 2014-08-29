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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü, işte Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor 2. torbada yer alıyor

29 Ağustos 2014 12:41

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri bugün saat 13.30'da belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çekilecek kuradan önce torbalar belli oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor yarınki kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Avrupa Ligi'nde torbalar şu şekilde oluştu:

 

1.Torba

 

Sevilla

Inter

Tottenham

PSV

Napoli

Dinamo Kiev

Villarreal

Fiorentina

Salzburg

Metalist Kharkiv

Lille

Kopenhag

 

2.Torba

 

Steaua Bükreş

Standart Liege

PAOK

Celtic

Beşiktaş

Wolfsburg

Club Brugge

Dnipro

Trabzonspor

Panathinaikos

Sparta Prag

Mönchengladbach

 

3.Torba

 

Everton

Young Boys

Dinamo Zagreb

FC Zürih

Estoril

Legia Varşova

Partizan

Torino

Feyenoord

Guingamp

Saint-Etienne

Rio Ave

 

4.Torba

 

Dinamo Moskova

Slovan Bratislava

Aalborg

Krasnodar

Rijeka

Lokeren

Asteras Tripolis

Apollon L.

Karabağ

Helsinki

Astra Giurgiu

Dinamo Minsk

 

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