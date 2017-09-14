UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor; Başakşehir ve Konyaspor sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı bugün başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Başakşehir, saat 20.00'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Karşılaşma, TRT1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor ise I Grubu mücadelesinde, TSİ 22.05'te Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak. İç Anadolu ekibinin maçı ise Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

İlk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)

20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)

20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)

20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)

20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)

20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)

20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)

22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)

22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)

22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)

22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)

22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)

22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)

22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor

22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)

22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)

22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)