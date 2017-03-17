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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Quaresma

Quaresma, oyların yüzde 59'unu alarak son 16 turu rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü

17 Mart 2017 21:33

Beşiktaş'ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 yendiği karşılaşmada bir asiste imza atan Portekizli futbolcu, son 16 turu rövanş maçlarının en iyi oyuncusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların 1-1'in rövanşında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada bir asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 59'unu alarak son 16 turu rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

Hollanda ekibi Ajax'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 2-0 yenerek tur atladığı müsabakada bir gol kaydeden Kasper Dolberg, oyların yüzde 25'ini alarak son 16 turu rövanş maçlarının en iyi 2'nci oyuncusu seçildi.

İngiliz temsilcisi Manchester United'ın Rus ekibi Rostov'u 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdığı karşılaşmada fileleri havalandıran Juan Mata, oyların yüzde 14'üne sahip olarak son 16 turu rövanş maçlarının en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.

İtalyan ekibi Roma'nın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen organizasyona veda ettiği mücadelede bir asist yapan Daniele De Rossi ise yüzde 3 oyla 4'üncü sırada kendine yer buldu.

Öte yandan, Quaresma ve Olympiakos karşılaşmasında 2 gole imza atan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

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