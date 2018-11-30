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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisi Lens!

Lens, Sarpsborg deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olmuştu

30 Kasım 2018 21:39

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi grup aşamasında 5. haftanın en iyi futbolcusu unvanını, Norveç ekibi Sarpsborg'a karşı 2 gol ve 1 gol pasıyla oynayarak galibiyette başrolü oynayan Beşiktaşlı Lenselde etti.

Jeremain Lens, rakipleri Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Chelseali Oliver Giroud ve Sporting Lizbonlu Bruno Fernandes'den daha fazla oy alarak bu unvana layık görüldü.

Beşiktaşlı Lens ve Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'ine de seçilmişti.

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