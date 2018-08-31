UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde çekildi. Türkiye'nin üç takımla temsil edildiği kura çekiminde, Beşiktaş'ın rakipleri Genk, Malmö ve Sarpsborg, Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava, Akhisarspor'un rakipleri Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege oldu.

Kura çekimine Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Akhisarspor 4. torbadan katıldı.

Grup eşleşmeleri şöyle oldu:

A Grubu: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurich, AEK Larnaca

B Grubu: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C Grubu: Zenit, FC Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D Grubu: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E Grubu: Arsenal, Sporting CP, Qarabağ, Vorskla

F Grubu: Olympiacos, Milan, Real Betis, Dudelange

G Grubu: Villareal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers FC

H Grubu: Lazio, Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon

I Grubu: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

J Grubu: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor

K Grubu: Dynamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L Grubu: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi

Geçtiğimiz sezon İspanya ekibi Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.