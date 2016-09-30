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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde Türkiye temsil eden takımlardan tek kazanan Fenerbahçe oldu

30 Eylül 2016 13:27

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. A grubundaki bir diğer maçta Manchester United sahasında Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti.

H Grubu

H Grubunda oynanan ikinci maçlarda Konyaspor Belçika'nın Gent takımıyla karşı karşıya geldi. Renato Neto ve Saief'in golleriyle Konyaspor maçı 2-0 kaybetti.

Gruptaki bir diğer maçta Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk, Portekiz temsilcisi Braga'yı kendi sahasında 2-0'la geçti. 

6  puanlı Shaktar Donetsk gruptaki liderliğini sürdürürken 4 paunlı Gent ikinci sırada bulunuyor. 1 puanlı Braga'nın 3. sırada olduğu grupta Konyaspor'un henüz puanı bulunmuyor. 

L Grubu

L Grubu'ndaki bir diğer Türkiye temsilcisi Osmanlıspor Avrupa arenasında ilk kez kaybetti. Şimdiye kadar toplamda 8 maça çıkan Osmanlıspor  İsviçre'nin Zürih takımına 2-1 mağlup oldu. 

Gecenin bir diğer maçında da Steaua Bükreş evinde Villereal ile 1-1 berabe kaldı.


Villereal'in 4 puanla lider olduğu grupta, 3'er puanlı iki takım Zürih ve Osmanlıspor 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Steau Bükreş 1 puanla grupta son sırada.

G Grubu

G Grubu'nda Amsterdam Arena'da oynanan maçta Ajax, Belçika temsilcisi Standar Liege'i 1-0'la geçerken, Celta Vigo Atina temsilcisi Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti.

Ajax'ın ikide iki yaparak 6 puanla lider olduğu grupta 4 puanlı Celta Vigo ikinci sırada yer alıyor. 1 puanlı Liege grupta 3. sırada yer alırken 0 puanlı Panathinaikos grubun sonuncusu konumunda.

I Grubu

Almanya'nın Vestfalya ekibi Schalke 04, evinde Salzburg'u konuk ettiği maçta takım kaptanı Höwedes ve Goretzka'nın attığı gollerle 3-1 kazandı. Geceye Schalke'nin karambolden attığı üçüncü  gol damga vurdu.

Gecenin en gollü maçı Rusya'da oynandı. Krasnador, Fransa'nın Nice takımını konuk ettiği evinde maçı 5-2 kazandı.

6 puanlı Krasnador ve Schalke grupta 6 puanı bulunurken, Nice ve Salzburg'un henüz puanları bulunmuyor.

J Grubu

J Grubu'nda Fiorentina, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 5-1'le mağlup ederken, Çek temsilcisi Slovan Liberec, Selanik ekibi PAOK'a evinde 2-1 mağlup oldu.

J grubunda Fiorentinalı Khouma Babacar attığı iki golle Fiorentina'da gecenin futbolcusu oldu.

K Grubu

K Grubu'nda gecenin sürpriz sonucu Sparta Prag'ın evinde Milano ekibi İnter'i 3-1 mağlup etmesi oldu. 



İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva evinde Southampton ile 0-0 berabere kaldı.  

İnter'in 0 puanla sonuncu olduğu grupta İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Southampton 4'er puanla 1. ve 2. sırayı paylaşıyor.

B Grubu

B Grubu'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u  1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Grubun diğer maçında Astana ile Young Boys, Kazakistan'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.


 C Grubu

Azerbeycan temsilcisi Gebele, Alman ekibi Mainz'a kendi sahasında 3-2 mağlup olurken gruptaki diğer karşılaşmada Saint Etienne, Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı.

Mainz'in averajla liderliğini sürdürdüğü grupta 4 puanlı Anderlecht ikinci sırada yer alıyor. Saint Etienne 2 puanla üçüncü sırada yer alırken Gebele'nin henüz puanı bulunmuyor.

D Grubu

Rusya temsilcisi Zenit, evinde AZ Alkmaar'ı 5-0 mağlup ederek 6 puanla liderliğini sürdürdü.

İrlanda temsilcisi Dundalk da Maccabi Tel Aviv'i 1-0 mağlup ederek grupta ikinci sıradaki yerini aldı.

 

E Grubu

3 asist yaparak Francesko Totti'nin maçın adamı seçildiği karşılaşmada Roma, Astra Giurgiu'yu 4-0'la geçti.

Gruptaki ikinci mücadele Avusturya Vien ile Viktoria Plzen arasındaydı. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

 

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