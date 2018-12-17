UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.