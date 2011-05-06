-UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI PORTEKİZ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece yapılan yarı final rövanş maçları sonucunda, Portekiz'in Braga ve Porto takımları finale yükseldi. Portekiz takımları Braga ve Benfica arasında oynanan rövanş maçının galibi, rakibini 1-0 yenen Braga oldu. Braga'daki Estadio Municipal'de İngiliz hakem Martin Atkinson'ın yönettiği maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Braga'nın golünü, 19. dakikada Custodio attı. İkinci yarıda gol olmayınca, maç bu skorla sonuçlandı. Yarı final ilk maçı, Benfica'nın sahasında 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İlk maçta deplasmanda attığı gol, Braga'yı finale taşıdı. -BRAGA'NIN FİNALDEKİ RAKİBİ PORTO- Bir başka Portekiz takımı Porto da deplasmanda Villarreal'e 3-2 yenilmesine karşın, ilk maçta sahasında elde ettiği 5-1'lik skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu. İspanya'nın Valencia kentinde Madrigal Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Villarreal'in golleri, 17. dakikada Cani'den, 75. dakikada Joan Capdevila'dan, 80. dakikada da penaltıdan Giuseppe Rossi'den geldi. Porto'nun gollerini ise 40. dakikada Hulk, 48. dakikada Falcao kaydetti. Falcao, yarı final ilk maçında attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekmişti. UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Lansdowne Road Stadı'nda oynanacak.