UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sona erdi. Atletico Madrid, 1-1'in rövanşında Arsenal'ı konuk etti. Sahadan 1-0 galip ayrılan Atletico, final biletini kaptı. Marsilya ise 2-0'lık galibiyetin avantajıyla deplasmanda Salzburg karşısında final biletini almak için sahaya çıktı. Maçı 2-0 kazanan Salzburg müsabakayı uzatmaya götürdü. 116'da Rolando Marsilya'ya final biletini getiren golü attı ve maç 2-1 sona erdi. Maç sona erdi ve Atletico Madrid'in finaldeki rakibi Marsilya oldu!

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 yenerek finale yükseldi. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45 2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Arsenal'de aşil tendonu kopan Laurent Koscielny 12. dakikada oyunu terk etti. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finalde Marsilya'ya rakip oldu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını açıklayan menajer Arsene Wenger, takımının başında 250. Avrupa Kupası maçına çıktı.

Marsilya kabustan son dakikada uyandı

Salzburg ise 2-0 yenildiği ilk maçın rövançında 90 dakikayı 2-0 önde kapadı ve maç uzatmalara gitti. Salzburg Amadou Haridara'nı 53. dakikadaki golü ve 65'te Bouna Sarr'ın kendi kalesine gönderdiği golle finale tutundu. 116. dakikada Portekizli savunmacı Rolando'nun golü Fransızlar'a final yolunu açtı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.