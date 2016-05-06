UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Villarreal'i geçen Liverpool ile Shakhtar Donetsk'i eleyen Sevilla oldu.

Yarı final rövanş maçlarında Liverpool, Anfield Road'da Villarreal'i 3-0 mağlup etti. Villarreal evindeki ilk maçı 1-0 kazanmıştı ancak deplasmanda henüz 7. dakikada Bruno Soriano'nun kendi kalesine attığı golle inisiyatifi kaybetti. Kırmızılar, 63'te Daniel Sturridge, 81'de Adam Lallana ile farka gitti.

Akşamın diğer maçında ise Sevilla, 2-2'nin rövanşında Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etti.

Sevilla'da Kevin Gameiro 9 ve 47'de, Mariano Ferreira 59'da golleri kaydetti. Shakhtar'ın tek sayısı 44'te Eduardo ile geldi.

Liverpool ile Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi final maçı 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrinde oynanacak.

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2001'de yine bir İspanya temsilcisi olan Alaves'le final oynamış ve uzatmada 5-4 kazanmıştı. Sevilla ise son 10 yılda kupayı 4 kez müzesine götürerek bu alanda lider durumda bulunuyor. Sevilla son 2 yılın da şampiyonu.