UEFA Avrupa Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağı, 46 karşılaşmayla sona erdi.
Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımına konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın 3. ön eleme turuna çıkması halinde, rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında LASK (Avusturya), sahasında Lilleström'ü (Norveç) 4-0 yendi.
Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk ayağında Aberdeen (İskoçya), ağırladığı Burnley (İngiltere) ile 1-1 berabere kaldı.
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakada ise Romanya'nın FCSB takımı, Sloven ekibi Rudar Velenje'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.
2. ön eleme turu rövanş mücadeleleri, 31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Ufa (Rusya)-Domzale (Slovenya): 0-0
Ventspils (Letonya)-Bordeaux (Fransa): 0-1
Spartaks Jurmala (Letonya)-La Fiorita (San Marino): 6-0
Viitorul (Romanya)-Vitesse (Hollanda): 2-2
Tobol (Kazakistan)-Pyunik (Ermenistan): 2-1
Kairat (Kazakistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0
Rudar Velenje (Slovenya)-FCSB (Romanya): 0-2
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Víkingur (Faroe Adaları): 3-0
Chikhura (Gürcistan)-Maribor (Slovenya): 0-0
Hapoel Haifa (İsrail)-Hafnarfjördur (İzlanda): 1-1
Balzan (Malta)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
Dudelange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-1
Leipzig (Almanya)-Hacken (İsveç): 4-0
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Flora Tallinn (Estonya): 5-0
Zrinjski (Bosna Hersek)-Valletta (Malta): 1-1
Djurgarden (İsveç)-Mariupol (Ukrayna): 1-1
Honved (Macaristan)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 1-0
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Admira (Avusturya): 3-0
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki (Sırbistan): 2-0
Zalgiris (Litvanya)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0
Molde (Norveç)-Laçi (Arnavutluk): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Rio Ave (Portekiz): 1-0
Shakhtyor (Belarus)-Lech Poznan (Polonya): 1-1
Dinamo Brest (Belarus)-Atromitos (Yunanistan): 4-3
LASK (Avusturya)-Lilleström (Norveç): 4-0
Nordsjaelland (Danimarka)-AIK (İsveç): 1-0
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 5-1
Sutjeska (Karadağ)-Alashkert (Ermenistan): 0-1
Santa Coloma (Andorra)-Valur (İzlanda): 1-0
The New Saints (Galler)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Slavia Sofya (Bulgaristan): 1-0
Genk (Belçika)-Fola (Lüksemburg): 5-0
B36 Torshavn (Faroe Adaları)-Beşiktaş: 0-2
Gornik (Polonya)-Trencin (Slovakya): 0-1
St. Gallen (İsviçre)-Sarpsborg (Norveç): 2-1
Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2
Partizan (Sırbistan)-Trakai (Litvanya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Saraybosna (Bosna Hersek): 2-2
Hibernian (İskoçya)-Asteras (Yunanistan): 3-2
Osijek (Hırvatistan)-Glasgow Rangers (İskoçya): 0-1
Spartak Subotica (Sırbistan)-Sparta Prag (Çekya): 2-0
Dundalk (İrlanda)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Aberdeen (İskoçya)-Burnley (İngiltere): 1-1
Dunajska Streda (Slovakya)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-3
Stjarnan (İzlanda)-Kopenhag (Danimarka): 0-2
Sevilla (İspanya)-Ujpest (Macaristan): 4-0