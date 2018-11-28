UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta başlıyor

Beşiktaş\'ın kader sınavı

Fenerbahçe kazanırsa üst turda

Akhisarspor Avrupa\'daki ilk puanın peşinde

L Grubu\'nda ikincilik yarışı sürüyor

Sporting Lizbon\'a 1 puan yetebilir

G Grubu\'nda işler karışık

Salzburg\'a liderlik için 1 puan yetiyor

K Grubu\'nda gözler Astana - Dinamo Kiev maçında

Milan\'ın konuğu puansız Dudelange

Frankfurt ve Lazio üst turda

C Grubu lideri Zenit\'in konuğu Kopenhag

A Grubu\'nda liderlik yarışı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde 5\'inci hafta karşılaşmaları yarın 12 grupta oynanacak 24 maç ile tamamlanacak. I Grubu\'nda 4 puanla son sırada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Norveç temsilcisi Sarpsborg 08\'in konuğu olacak. Siyah-Beyazlı ekip mücadeleden puansız ayrılması durumunda Avrupa macerasına grup aşamasında veda edecek. Avrupa Ligi\'ndeki diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında grup lideri Dinamo Zagreb\'i konuk edecek. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden galip ayrılması durumunda gruplardan çıkmayı garantileyecek.

BEŞİKTAŞ\'IN KADER SINAVI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, gruptaki 5\'inci maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg 08\'in konuğu olacak.

Beşiktaş\'ın Avrupa\'daki geleceğiyle ilgili oldukça önemli olan karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip mağlup ayrılırsa, Avrupa kupalarına grup aşamasında veda edecek. Siyah-Beyazlı ekip kaybetmesi durumunda Sarpsborg puanını 8\'e yükseltip farkı 4\'e çıkartacak. Diğer maçta çıkacak sonuç ne olursa olsun Beşiktaş, Gent\'i ikili averajda yakalayamayacağı için Avrupa macerası sona erecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ÜST TURDA

Avrupa Ligi\'ndeki diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise D Grubu 5\'inci haftasında lider Dinamo Zagreb\'i konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip 5\'inci maçlar öncesinde 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 3\'üncü sıradaki Spartak Trnava\'nın puanı ise 3. Yani Fenerbahçe, Dinamo Zagreb\'i mağlup etmesi halinde Trnava ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyacağı için bir üst turu garantileyecek. Grubun diğer maçında ise son sıradaki Anderlecht sahasında Spartak Trnava\'yı konuk edecek.

AKHİSARSPOR AVRUPA\'DAKİ İLK PUANIN PEŞİNDE

Geçen sezon Türkiye Kupası\'nı müzesine götürerek Türkiye\'yi UEFA Avrupa Ligi\'nde temsil etme hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu\'ndaki ilk puanını almak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip grubun beşinci karşılaşmasında lider Krasnodar\'ın konuğu olacak. Daha önceki haftalarda gruptan çıkma şansını kaybeden Ege temsilcisinde amaç Krasnodar deplasmanından puan çıkartarak Avrupa kupalarındaki ilk puanını elde etmek. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika temsilcisi Standart Liege, sahasında Sevilla\'yı konuk edecek. Liege mücadeleyi kazanması halinde rakibiyle puanını eşitleyecek ve gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyacak.

L GRUBU\'NDA İKİNCİLİK YARIŞI SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi L Grubu\'nda son 2 haftaya girilirken, Chelsea 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İngiliz ekibi gruptan çıkmayı garantilemişti. Ancak L Grubu\'nda geride kalan 3 takım da ikinci olarak yoluna devam edebilir. Macaristan temsilcisi Mol Vidi 6 puanla ikinci sırada, 3 ve 4\'üncü sıradaki Paok ve Bate Borisov\'un puanı ise 3. 5\'inci hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Paok\'u konuk edecek. İngilizler mücadeleden 1 puanla dahi ayrılması durumunda grup liderliğini garanti altına alacak. Gruptaki diğer maçta ise Bate Borisov\'un konuğu Mol Vodi olacak

SPORTİNG LİZBON\'A 1 PUAN YETEBİLİR

UEFA Avrupa Ligi E Grubu\'nda Sporting Lizbon deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Portekizliler 5\'inci maçlar öncesinde 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son sıradaki Karabağ\'ın puanı ise 3. Lizbon deplasmanda rakibine mağlup olmazsa Karabağ\'ın Avrupa macerası son maçlar öncesinde sona erecek. Grupta oynanacak diğer karşılaşmada ise Vorskla sahasında Arsenal\'i konuk edecek. Bu maçtan çıkacak sonuca göre Arsenal grup liderliğini garantileyebilir. Ayrıca Arsenal rakibini mağlup eder ve Sporting Lizbon deplasmanda Karabağ\'a mağlup olmazsa gruptan çıkacak ikinci takım Portekizliler olacak.

G GRUBU\'NDA İŞLER KARIŞIK

5\'inci haftalar öncesinde bütün takımların üst tura yükselme şansı bulunan iki gruptan birisi de G Grubu. G Grubu\'nda lider Villarreal\'in 6 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Spartak Moskova ve 3\'üncü sıradaki Glasgow Rangers\'in puanı 5. Grupta son sırada yer alan Rapid Wien\'in ise 4 puana sahip. 5\'inci hafta karşılaşmalarında Spartak Moskova sahasında Rapid Wien\'i konuk edecek. Ruslar sahasında kazanırsa ilk 2 yolunda büyük avantaj yakalayacak. Gruptaki diğer maçta ise Glasgow Rangers\'in konuğu Villarreal olacak.

SALZBURG\'A LİDERLİK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

B Grubu\'nda liderlik 12 puanla liderlik koltuğunda bulunan Salzburg, sahasında Leipzig\'i konuk edecek. Ev sahibi ekip sahasında oynayacağı mücadeleden 1 puanla ayrılması durumunda son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantileyecek. Gruptaki diğer maçlar ise Celtic deplasmanda, grubun puansız takımı Rosenborg\'a konuk olacak. İskoçlar puansız rakibini mağlup ederek grupta ilk iki şansını devam ettirmek istiyor. Celtic\'in de puanı ikinci sıradaki Leipzig gibi 6.

K GRUBU\'NDA GÖZLER ASTANA - DİNAMO KİEV MAÇINDA

K Grubu\'nda 8\'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Astana ve Dinamo Kiev grup liderliği için önemli bir maça çıkacak. İki takım arasında Ukrayna\'da oynanan ilk mücadelede 2-2\'lik skorla sona ermişti. Kazanan takım gruptan çıkmayı garantilemenin yanında liderlik için de büyük avantaj yakalayacak. Mücadelenin berabere bitmesi halinde K Grubu\'ndaki heyecan son haftaya taşınacak. Gruptaki diğer maçta ise gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Rennes deplasmanda Jablonec\'in konuğu olacak. Fransızların kazanması halinde umudunu devam ettirebilmek için diğer maçın sonucu bekleyecek.

MİLAN\'IN KONUĞU PUANSIZ DUDELANGE

F Grubu\'nda 3 takımın gruptan çıkma ihtimali bulunuyor. İspanyol Real Betis 8 puanla lider durumda. 2 ve 3\'üncü sırada yer alan Milan ve Olimpiakos\'un puanı ise 7. Grupta son sırada yer alan Dudelange\'nin ise puanı bulunmuyor. Lider Real Betis sahasında Olimpiakos\'u konuk edecek. Betis kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Diğer mücadelede ise Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan sahasında grubun zayıf halkası Dudelange\'yi konuk edecek. Kırmızı-siyahlılar bu maçı kazansa bile Olimpiakos ile son hafta oynayacağı maçtan alacağı sonuç oldukça önemli.

FRANKFURT VE LAZİO ÜST TURDA

F Grubu\'nda daha önce gruptan çıkmayı garantilemiş iki takım Eintracht Frankfurt ve Lazio grup liderliği için mücadele ediyor. Almanlar 12 puanla grupta lider, ikinci sıradaki Lazio\'nun ise 9 puanı var. 5\'inci maçlarda Frankfurt sahasında Marsilya\'yı konuk edecek. Lazio ise Apolllon Limassol\'un konuğu olacak. Bu maçlarda çıkacak sonuçlar önemli keza iki takımda haftayı hata yapmadan kapatırsa 6\'ncı maçta birbirleriyle oynayacaklar. Orada da sahasındaki ilk maçı 4-1\'lik skorla kazanan Eintracht Frankfurt avantajlı durumda bulunuyor.

C GRUBU LİDERİ ZENİT\'İN KONUĞU KOPENHAG

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda 8 puanla lider durumda bulunan Zenit, 5 puanla 3\'üncü sırada bulunan Kopenhag\'ı konul edecek. Zenit, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Kopenhag ise ilk 2 iddiasını devam ettirebilmek için bu maçtan mutlak puanla ayrılmak zorunda. Gruptaki diğer karşılaşmada ise 1 puanla son sırada bulunan Bordeaux, 7 puanla 2\'nci sırada bulunan Slavya Prag\'ı konul edecek. Bordeaux\'un son 2 maç öncesi gruptan çıkma şansı oldukça az.

A GRUBU\'NDA LİDERLİK YARIŞI

A Grubu\'nda daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Leverkusen ve Zurich liderlik için yarışıyor. 2 takımda grupta aldıkları 1\'er mağlubiyeti birbirlerine karşı yaşadılar. Leverkusen deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibini sahasında 1-0 mağlup ederek 2\'li averajda lehine çevirmiş oldu. 5\'inci hafta karşılaşmasında Leverkusen sahasında Ludogorets\'i konuk edecek. Zurich de AEK Larnaka\'yı ağırlayacak.