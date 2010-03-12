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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur maçları yapıldı

Futbolda, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçları bu dün yapıldı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçları bu dün yapıldı.
     
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur mücadelesi, bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
    
Rövanş karşılaşmalarının 18 Mart Perşembe günü oynanacağı 3. turun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
   


     Hamburg SV (Almanya) - Anderlecht (Belçika)...............: 3-1

     Rubin Kazan (Rusya) - Vfl Wolfsburg (Almanya).............: 1-1

     Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)....: 0-0 

     Lille (Fransa) - Liverpool (İngiltere)....................: 1-0

     SL Benfica (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa).......: 1-1

     Panathinaikos (Yunanistan) - Standard Liege (Belçika).....: 1-3

     Juventus (İtalya) - Fulham (İngiltere)....................: 3-1

     FC Valencia (İspanya) - Werder Bremen (Almanya)...........: 1-1

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