UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur maçları yapıldı

T24 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçları bu dün yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur mücadelesi, bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
Rövanş karşılaşmalarının 18 Mart Perşembe günü oynanacağı 3. turun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Hamburg SV (Almanya) - Anderlecht (Belçika)...............: 3-1
Rubin Kazan (Rusya) - Vfl Wolfsburg (Almanya).............: 1-1
Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)....: 0-0
Lille (Fransa) - Liverpool (İngiltere)....................: 1-0
SL Benfica (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa).......: 1-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Standard Liege (Belçika).....: 1-3
Juventus (İtalya) - Fulham (İngiltere)....................: 3-1
FC Valencia (İspanya) - Werder Bremen (Almanya)...........: 1-1