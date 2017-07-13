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Spor

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Turnuvalara eleme turundan katılacak olan Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri belli olacak

13 Temmuz 2017 15:09

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları 14 Temmuz Cuma günü çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 14.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. (TRTSpor)

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