UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, İngiliz temsilcisi Manchester United ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan merkezde yapıldı. Turun en dikkat çekici eşleşmesi Manchester United ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan arasında oldu.

Son 16 Turu’nda ilk karşılaşmalar 11 Mart, ikinci müsabakalar da 18 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:



Ajax - Young Boys

Dinamo Kiev - Villarreal

Roma - Shakhtar Donetsk

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham

Manchester United - Milan

Slavia Prag - Rangers