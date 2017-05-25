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Spor

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United

Ajax ile Manchester United karşı karşıya geldi

25 Mayıs 2017 02:41

UEFA Avrupa Ligi kupası finalinde, Ajax'ı 2-0 yenen Manchester United, UEFA Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde  İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynayan final karşılaşmasını 18.dakikada Paul Pogba ve 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı goller ile 2-0 kazanan Manchester United tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu. 

Avrupa Ligi şampiyonu olan İngiliz ekibi Manchester United, seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak etmiş oldu. 

Kariyerinde 15 kupa finaline çıkan Portekizli teknik adam, bunların 12'inde sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. 

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Ajax karşılaşması ile kariyerindeki 15'inci kupa finaline çıkan Portekizli teknik adam 12'inci kupasını kazandı.  2003 yılında Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, takımı  Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yenmesi ile bu kupayı 2'inci kez kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Saygı duruşu yapıldı

Öte yandan Manchester şehrine düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunulurken, Manchester United takımı sahaya da siyah bantla çıktı.

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