UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşları sonrasında yarı final eşleşmeleri belli oldu. Barcelona'yı deplasmanda 3-2 yenen Frankfurt gecenin sürprize imza attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan 4 maçın ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin ilk maçında Leipzig, Atalanta’yı elerken; diğer iki yarı finalist 22.00 seansı sonrasında belirlendi. West Ham United, Frankfurt ve Rangers yarı final biletini kaptı.

Barcelona'ya Frankfurt darbesi

20 Ocak’tan beri yenilmeyen Barcelona’nın 15 maçlık yenilmezlik serisine Frankfurt son verdi. Bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Barcelona, Frankfurt karşısında çok etkisiz oyun sergiledi.

4. dakikada kazanılan penaltıyı sol bek Kostic gole çevirip takımını 1-0 öne geçirdi. 1-1’in rövanşında maça etkili başlayan Frankfurt, 36. dakikada Borre’nin yaklaşık 30 metreden enfes golüyle skoru 2-0 yaparak Camp Nou’da soğuk rüzgarlar estirdi.

Topla oynayan takım Barcelona olsa da Frankfurt rakibinden daha fazla şut çekti. Alman ekibi 7 isabetli şut çektiği maçın 67. dakikasında Kostic’in ikinci golüyle İspanyol devi karşısında 3-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Barcelona, 84. dakikada serbest vuruşun devamında Frankfurt kalesinde Busquets ile topu filelere gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol sayılmadı. +9 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+1. dakikasında Barcelona Busquets ile durumu 3-1 yaptı.

West Ham, Lyon'a acımadı

1-1’in rövanşında Lyon ile West Ham, Fransa’da karşılaştı. İngiliz ekibi, 38’de Dawson ve 44’te Rice’ın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. 48. dakikada Bowen’ın golü West Ham’ı iyice rahatlattı ve maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, yarı final biletini kaptı.

90+10’da kazanılan penaltıda Barcelona, Depay ile skoru 3-2’ye getirse de maçı uzatmalara götürmek için yeterli olmadı!

Rangers uzatmalarda güldü

Eşleşmenin ilk maçında 1-0 kazanan Braga, Rangers deplasmanında 2-1 yenilince maç uzatmalara gitti. Rangers'ın gollerini Tavernier ve Roofe kaydederken, deplasman takımının tek golü Carmo'dan geldi.

Yarı final eşleşmeleri:

Leipzig – Rangers

Frankfurt – West Ham

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali 18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.