UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H grup maçları sona erdi.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 9 puanlı Lazio ise play-off turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Marsilya, konuk ettiği Spartak Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi. 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 17.00'de başlayacak.