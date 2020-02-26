UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 27 Şubat Perşembe günü 15 karşılaşma yapılacak.

Bugün oynanacak Sporting Braga - Rangers maçının dışında yarın 15 karşılaşma yapılacak.



Temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlayacak.



Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma 1-0'lık avantajla Belçika'da Gent ile mücadele edecek. Manchester United 1-1 rövanşında Club Brugge'u konuk edecek. Ajax da 2-0 mağlup olduğu Getafe ile evinde karşılaşacak.

Maç programı

20.55 (İsviçre) Basel (3) - APOEL Nicosia (0) (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 (Avusturya) LASK Linz (1) - AZ Alkmaar (1) (Hollanda)

20.55 (İsveç) Malmö FF (1) - Wolfsburg (2) (Almanya)

20.55 (Portekiz) Porto (1) - Bayer Leverkusen (2) (Almanya)

20.55 (İspanya) Espanyol (0) - Wolverhampton (4) (İngiltere)

20.55 (Belçika) Gent: (0) - Roma (1) (İtalya)

20.55 (Türkiye) Medipol Başakşehir (1) - Sporting CP (3) (Portekiz)

23.00 (Portekiz) Benfica (1) - Shakhtar Donetsk (2) (Ukrayna)

23.00 (İngiltere) Manchester United (1) - Club Brugge (1) (Belçika)

23.00 (İtalya) Inter (2) - Ludogorets Razgrad (0) (Bulgaristan)

23.00 (İskoçya) Celtic (1) - FC Copenhagen (1) (Danimarka)

23.00 (İngiltere) Arsenal (1) - Olympiakos (0) (Yunanistan)

23.00 (Avusturya) Salzburg (1) - Eintracht Frankfurt (4) (Almanya)

23.00 (Hollanda) Ajax (0) - Getafe (2) (İspanya)

23.00 (İspanya) Sevilla (1) - CFR Cluj (1) (Romanya)