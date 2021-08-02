UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar bugün çekiliyor; Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşebilir

UEFA Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri bugün belli olacak. Yeni kurallar gereği seri başı Fenerbahçe ile son torbadaki Galatasaray'ın eşleşme ihtimali var.

UEFA, kulüpler bazındaki üçüncü kupası Konferans Ligi'ni de devreye soktu ve turnuvalarında bazı değişiklikler yaptı. Her iki organizasyonda da 3. ön eleme ilk karşılaşmaları, bu hafta içi oynanacak.

Yeni kurallar gereği Avrupa Ligi'nde Play-Off'ta aynı ülkenin takımları birbirlerine rakip olabiliyor. Kupa 2'de Fenerbahçe , Play- Off'taki 6 seri başı içerisinde, 3. ön elemede St Johnstone'la karşılaşacak Galatasaray ise 4. (son) torbada. Yani bugün, Galatasaray-St Johnstone galibinin, Fenerbahçe ile gruplara kalmak için eşleşme ihtimali var.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa Ligi (14:00)

Fenerbahçe

Galatasaray (St. Johnstone’u elemesi halinde)

Konferans Ligi (15.00)

Trabzonspor

Sivasspor

Burada seri başı takımlar, önce son torbadaki 3 eşleşmenin galiplerinin biriyle, daha sonra 3. torbadaki 5 eşleşmenin kazananlarından biriyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön elemedeki takımlar, Konferans Ligi Play-Off kurasına da girecek. Çünkü bu turda elenenler, yoluna Kupa 3'ün Play-Off'undan devam edecek.

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri de belli oluyor

Ayrıca Avrupa Ligi'ne Play-Off'ta veda edenler, yeni turnuvanın gruplarına direkt katılacak. Aynı ülkeden takımların birbirine rakip olmayacakları Konferans Ligi'nin bugünkü Play-Off kura çekiminde Türkiye'yi, 3. ön elemede Dinamo Batumi ile eşleşen Sivasspor ile Molde'nin rakibi olacak Trabzonspor da temsil edecek. Her iki kupada Play-Off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşları 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.