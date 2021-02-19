UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de tur mücadeleleri başladı. Son 32 turundaki ilk 16 karşılaşma tamamlandı.
Oynanan 9 karşılaşmada toplam 35 gol atıldı. İngiliz devi Manchester United, Real Sociedad'ı deplasmanda 4-0'la geçerken; Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer alıp 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, 90+3'te yediği golle Kızılyıldız deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika görev aldığı mücadelede Leicester City, Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Cengiz Ünder ise 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Bayer Leverkusen ilk yarısını 3-0 geride kapattığı mücadelede müthiş bir geri dönüş yaparak Young Boys karşısında skoru 3-3'e getirdi ancak sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rövanş karşılaşmaları 25 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda gecenin sonuçları:
- Dinamo Kiev 1-1 Club Brugge
- Braga 0-2 Roma
- Kızılyıldız 2-2 Milan
- Krasnodar 2-3 Dinamo Zagreb
- Olmypiakos 4-2 PSV
- Real Sociedad 0-4 Manchester United
- Slavia Prag 0-0 Leicester City
- Wolfsberger 1-4 Tottenham
- Young Boys 4-3 Bayer Leverkusen
- Antwerp 3-4 Rangers
- Benfica 1-1 Arsenal
- Granada 2-0 Napoli
- Lille 1-2 Ajax
- Maccabi Tel Aviv 0-2 Shakhtar
- Molde 3-3 Hoffenheim
- Salzburg 0-2 Villarreal