Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55 ve 23.00'te başlayan karşılaşmaların 23'ü tamamlandı.

Sivasspor, evinde ağırladığı Karabağ'ı 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ettiği. Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor üçüncü sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Azerbaycan ekibi ise son sırada yer aldı

Lille, deplasmanda Milan'ı 3-0 yendi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı kaydetti. Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci hat-trick'ini yapan milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu galibiyetle gruptaki puanını 7'ye yükselten Fransız ekibinde Zeki Çelik de ilk 11 başladığı maçta 90 dakika oynadı. Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi. Gruptaki ilk yenilgisini alıp 6 puanda kalan Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A Grubu

Young Boys 3-0 CSKA Sofya

CSKA Sofya Roma 5-0 Cluj

B Grubu

Rapid Wien 4-3 Dundalk

Dundalk Arsenal 4-1 Molde

C Grubu

Hapoel Beer Sheva 2-4 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen Slavia Prag 3-2 Nice

D Grubu

Lech Poznan 3-1 Standard Liege

Standard Liege Benfica 3-3 Rangers

E Grubu

PAOK 4-1 PSV Eindhoven

PSV Eindhoven Omonia Nicosia 0-2 Granada

F Grubu

Real Sociedad 1-0 AZ Alkmaar

AZ Alkmaar Rijeka 1-2 Napoli

G Grubu

Zorya Luhansk 1-4 AEK Atina

AEK Atina Leicester City 4-0 Braga

H Grubu

Milan 0-3 Lille

Lille Celtic 1-4 Sparta Prag

I Grubu

Demir Grup Sivasspor 2-0 Karabağ

Karabağ Villarreal 1-0 Maccabi Tel Aviv

J Grubu

Royal Antwerp 0-1 LASK Linz

LASK Linz Ludogorets Razgrad 1-3 Tottenham

K Grubu

Dinamo Zagreb 1-0 Wolfsberger

Wolfsberger Feyenoord 3-1 CSKA Moskova

L Grubu