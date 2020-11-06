Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55 ve 23.00'te başlayan karşılaşmaların 23'ü tamamlandı.
Sivasspor, evinde ağırladığı Karabağ'ı 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ettiği. Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor üçüncü sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Azerbaycan ekibi ise son sırada yer aldı
Lille, deplasmanda Milan'ı 3-0 yendi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı kaydetti. Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci hat-trick'ini yapan milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Bu galibiyetle gruptaki puanını 7'ye yükselten Fransız ekibinde Zeki Çelik de ilk 11 başladığı maçta 90 dakika oynadı. Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi. Gruptaki ilk yenilgisini alıp 6 puanda kalan Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
A Grubu
- Young Boys 3-0 CSKA Sofya
- Roma 5-0 Cluj
B Grubu
- Rapid Wien 4-3 Dundalk
- Arsenal 4-1 Molde
C Grubu
- Hapoel Beer Sheva 2-4 Bayer Leverkusen
- Slavia Prag 3-2 Nice
D Grubu
- Lech Poznan 3-1 Standard Liege
- Benfica 3-3 Rangers
E Grubu
- PAOK 4-1 PSV Eindhoven
- Omonia Nicosia 0-2 Granada
F Grubu
- Real Sociedad 1-0 AZ Alkmaar
- Rijeka 1-2 Napoli
G Grubu
- Zorya Luhansk 1-4 AEK Atina
- Leicester City 4-0 Braga
H Grubu
- Milan 0-3 Lille
- Celtic 1-4 Sparta Prag
I Grubu
- Demir Grup Sivasspor 2-0 Karabağ
- Villarreal 1-0 Maccabi Tel Aviv
J Grubu
- Royal Antwerp 0-1 LASK Linz
- Ludogorets Razgrad 1-3 Tottenham
K Grubu
- Dinamo Zagreb 1-0 Wolfsberger
- Feyenoord 3-1 CSKA Moskova
L Grubu
- Hoffenheim 5-0 Slovan Liberec
- Kızılyıldız 2-1 Gent