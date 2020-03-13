UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçları ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma maçları haricinde tamamlandı. Bu sezon Avrupa Kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı Başakşehir, evinde Kopenhag'ı 1-0 ile geçerek çeyrek final kapısını araladı.

TIKLAYIN - Başakşehir, çeyrek final kapısını araladı

İşte Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının sonuçları:

Medipol Başakşehir 1 - 0 Kopenhag

Eintracht Frankfurt 0 - 3 Basel

LASK Linz 0 - 5 Manchester United

Rangers 1 - 3 Bayer Leverkusen

Olympiacos 1 - 1 Wolves

Wolfsburg 1 - 2 Shakhtar