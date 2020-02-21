UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa'da futbolun iki numaralı organizasyonunda son 32 turu, sona ererken, en gollü maçta Glasgow Rangers, Braga’yı 3-2 mağlup etti. Glasgow Rangers'ta Hagi'nin oğlu Iannis Hagi 2 gol atarak maça damgasını verdi.

Basel ise deplasmanda APOEL’i 3-0’la geçti ve en farklı deplasman galibiyetini elde etti.

Beşiktaş’la aynı grupta mücadele etmiş olan Wolverhampton ise sahasında Espanyol’u 4-0’la geçerek büyük avantaj sağladı.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle

Glasgow Rangers (İskoçya) – Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) – Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) – Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar (Hollanda) – LASK (Avusturya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) – Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) – Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) – Espanyol (İspanya): 4-0.