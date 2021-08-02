UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray - St Johnstone maçının galibi Danimarka temsilcisi Randers ile eşleşti. Fenerbahçe ise Neftçi Bakü - Helsinki maçının galibi ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, St. Johnstone'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu ve Sarı Lacivertliler, Neftçi Bakü-Helsinki maçının galibi ile karşılaşacak.