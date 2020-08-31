UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Azerbaycan ekibi Neftchi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden düzenlenecek turdaki maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftchi Bakü ile karşılaştı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılılar Neftchi Bakü maçını deplasmanda oynayacak.