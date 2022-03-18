UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. 8 maçın ardından yoluna devam eden 8 takım çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, sahasında öne geçtiği Barcelona mücadelesini 2-1 kaybederek organizasyona veda etti.

Turnuvada yoluna devam eden 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar çeyrek finalde?

Rangers (İskoçya)

Braga (Portekiz)

Atalanta (İtalya)

Barcelona (İspanya)

Lyon (Fransa)

RB Leipzig (Almanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

West Ham United (İngiltere)

Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi ve maçlar ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 15.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman?

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı 7 Nisan'da, rövanş maçları ise 14 Nisan'da oynanacak.

Yarı final etabının ilk maçları 28 Nisan, ikinci maçları ise 5 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Ligi finali nerede, ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi finaline İspanya ev sahipliği yapacak.

Turnuvayı en çok kazanan takım Sevilla'nın sahip olduğu Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'ndaki final maçı 18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.