UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Portekiz takımı Braga olurken, Trabzonspor'un ise Hollanda’nın güçlü ekibi PSV Eindhoven’la eşleşti.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını birinci sırada bitiren takımlar ilk torbada, ikinci sırada bitiren takımlar ise ikinci torbada yer aldı.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Lyon-Apoel
Napoli-Chelsea
Milan-Arsenal
Basel-Bayern Münih
Bayer Leverkusen-Barcelona
CSKA Moskova-Real Madrid
Zenit-Benfica
Marsilya-Inter
Bayern Münih, Inter, Benfıca, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Apoel ve Barcelona kura çekimine ilk torbadan katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci torbada yer alan takımlar ise Napoli, CSKA Moskova, Basel, Lyon, Bayer Leverkusen, Marsilya, Zenit ve Milan oldu.
İlk maçlar 14 Şubat'ta
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçları 14, 15, 21 ve 22 Şubat, rövanş maçları ise 6, 7, 13 ve 14 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de kuralar çekildi.
Porto-Manchester City
Ajax-Manchester United
Lokomotiv Moskova-Atletic Bilbao
Salzburg-Metalist Kharkiv
Stoke City-Valencia
Rubin Kazan-Olimpiacos
AZ Alkmaar-Anderlecht
Lazio-Atletico Madrid
Steaua Bükreş-Twente
Plzen-Schalke 04
Wisla Krakow-Standard Liege
Braga-Beşiktaş
Udinese-PAOK
Trabzonspor-PSV Eindhoven
Hannover-Club Brugge
Legia-Sporting Lizbon