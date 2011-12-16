UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Portekiz takımı Braga olurken, Trabzonspor'un ise Hollanda’nın güçlü ekibi PSV Eindhoven’la eşleşti.





Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını birinci sırada bitiren takımlar ilk torbada, ikinci sırada bitiren takımlar ise ikinci torbada yer aldı.



Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:



Lyon-Apoel

Napoli-Chelsea

Milan-Arsenal

Basel-Bayern Münih

Bayer Leverkusen-Barcelona

CSKA Moskova-Real Madrid

Zenit-Benfica

Marsilya-Inter



Bayern Münih, Inter, Benfıca, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Apoel ve Barcelona kura çekimine ilk torbadan katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci torbada yer alan takımlar ise Napoli, CSKA Moskova, Basel, Lyon, Bayer Leverkusen, Marsilya, Zenit ve Milan oldu.

İlk maçlar 14 Şubat'ta



Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçları 14, 15, 21 ve 22 Şubat, rövanş maçları ise 6, 7, 13 ve 14 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi



Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de kuralar çekildi.

Porto-Manchester City

Ajax-Manchester United

Lokomotiv Moskova-Atletic Bilbao

Salzburg-Metalist Kharkiv

Stoke City-Valencia

Rubin Kazan-Olimpiacos

AZ Alkmaar-Anderlecht

Lazio-Atletico Madrid

Steaua Bükreş-Twente

Plzen-Schalke 04

Wisla Krakow-Standard Liege

Braga-Beşiktaş

Udinese-PAOK

Trabzonspor-PSV Eindhoven

Hannover-Club Brugge

Legia-Sporting Lizbon