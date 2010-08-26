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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ YARIN İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 14:34

-UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ YARIN İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi yarın Fransa'nın Monaco kentinde  yapılacak. Grimaldi Forum binasında gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu akşam yapacakları play-off turu rövanş maçları sonunda turu geçmeleri halinde yarınki kura çekiminde yer alacak. Kura çekimi sonucunda toplam 48 takım, 4'erli 12 ayrı gruba dağılacak.  UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylülde başlayıp, 15-16 Aralıkta sona erecek. Her takım kendi evi ve deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak ve gruplarda toplam 6'şar maç yapılacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak ekipler bir üst tura çıkacak.

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