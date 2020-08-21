UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini arıyor; Sevilla mı, Inter mi?

UEFA Avrupa Ligi kupası, İspanya'nın Sevilla ve İtalya'nın Inter takımları arasında bugün TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde oynanacak final karşılaşmasından sonra sahibini bulacak.

Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Sevilla'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos'un mücadelede forma giyip giymeyeceğine İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui karar verecek. Inter'de ise sakatlıkları bulunan Matias Vecino ve Alexis Sanchez'in oynaması beklenmiyor.

Sevilla, Avrupa Ligi'ni çok seviyor!

UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım oldu.

Oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekip, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu Apoel, Karabağ ve Dudelange'in önünde lider tamamlayan Sevilla, son 32 turunda Cluj, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.

Inter en son 1998'de kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter'in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997'de kupayı Schalke 04'e kaptırmıştı.

Inter'in yanı sıra Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid'de kazandıkları 3 kupayla Sevilla'nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla'yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ve Borussia Dortmund'un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale ulaştı.

Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku.